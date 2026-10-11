Kadıköy'de park halindeki otomobile çarpan araç markete girdi, 2 kişi yaralandı

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KADIKÖY'de, iddiaya göre sokakta hızla ilerleyen otomobil, park halindeki otomobile çarptıktan sonra markete girdi. Kazada otomobil sürücüsü ile bir yaya yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Çiftehavuzlar Mahallesi Operatör Cemil Topuzlu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Ali Yücel Sokak'ta hızla ilerleyen 34 BMS 155 plakalı otomobil, park halindeki 34 KVC 406 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, ardından markete girdi. Kazada otomobil sürücüsü ile bir yaya yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı