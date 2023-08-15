Kadıköy'de park halindeki lüks araçların lastikleri patlattılar

Kadıköy'de bir sokak üzerine park etmiş bir dizi lüks aracın lastikleri kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından patlatıldı. Tekerlekleri patlatılan araçlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, Bostancı Koy Yolu Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde park halinde duran bir dizi lüks aracın lastikleri kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından bıçakla patlatıldı. Kimi aracın 2 lastiği patlatılırken kimi aracın ise 4 lastiği birden patlatıldı. Aracını o halde gören bir kişi cep telefonu kamerasıyla o anları kayda aldı. Araçlar çekici yardımıyla sokaktan kaldırılırken, araç sahipleri konu hakkında şikayetçi oldu.