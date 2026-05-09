KADIKÖY'DE OTO GALERİDE YANGIN: 4 ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Kadıköy'de bir oto galerinin önünde park halindeki otomobilde çıkan yangın, kısa sürede diğer araçlara ve restorana sıçrayarak büyük hasara yol açtı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

KADIKÖY'de oto galerinin önünde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek diğer araçlara ve bitişikteki restorana sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 4 araç kullanılamaz hale geldi.

Sahrayıcedit Mahallesi Mescitli Sokak'taki oto galerinin önünde park halinde bulunan otomobilde saat 04.15 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, park halindeki diğer araçlara ve galerinin bitişiğindeki restorana sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve zabıta ekibi sevk edildi. Polis, sokağa şerit çekerek güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevlere farklı noktalardan müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 4 araç kullanılamaz hale gelirken, restoranda ise hasar oluştu.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
