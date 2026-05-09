Kadıköy'de oto galeride yangın: 4 araç kullanılamaz hale geldi

Kadıköy'de bir oto galerinin önünde park halindeki otomobilde çıkan yangın, diğer araçlara ve restorana sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı, 4 araç kullanılamaz hale geldi.

Sahrayıcedit Mahallesi Mescitli Sokak'taki oto galerinin önünde park halinde bulunan otomobilde saat 04.15 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, park halindeki diğer araçlara ve galerinin bitişiğindeki restorana sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve zabıta ekibi sevk edildi. Polis, sokağa şerit çekerek güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevlere farklı noktalardan müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 4 araç kullanılamaz hale gelirken, restoranda ise hasar oluştu.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
