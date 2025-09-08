Kadıköy'de Okul Çevresinde Denetim: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kadıköy'de yeni eğitim öğretim yılının ilk günü okul çevresinde yapılan denetimlerde 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarındaki okul önleri ve çevrelerinde denetimler gerçekleştirdi.

Ekiplerce, Kadıköy'de okulların çevrelerinde denetim noktaları oluşturuldu. Mobil okul timi, çocuk, asayiş, narkotik, önleyici hizmetler ve trafik ekiplerinin katıldığı denetimlerde, servis araçları, otomobil ve motosikletler durdurularak, Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu ve sürücülerin evrak kontrolü yapıldı.

Kadıköy Çok Programlı Anadolu Lisesi önünde yapılan denetimde, kiralık bir araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin polise çelişkili bilgiler verdikleri, araçta da motosiklet kaskı bulunduğu öğrenildi.

Motosikletli suç örgütüyle irtibatlı olabilecekleri değerlendirilen şüpheliler, işlemleri için polis merkezine götürüldü.