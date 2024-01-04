Kadıköy'de Öğrenci Servisi Kaçırıldı
Kadıköy'de içinde öğrencilerin bulunduğu servis minibüsünü kaçırdıktan sonra Pendik'te bırakan şahsın yakalanması için çalışma başlatılırken, korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kadıköy'de içinde öğrencilerin bulunduğu servis minibüsünü kaçırdıktan sonra Pendik'te bıraktığı iddia edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kadıköy'de içinde öğrencilerin bulunduğu servis minibüsünü kaçırdıktan sonra Pendik'te bıraktığı iddia edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.Alınan bilgiye göre, Tuzla'daki bir ilkokul için taşımacılık yapan öğrenci servisinin sürücüsü, Kadıköy'de ışıklarda durduğu sırada, bir şüpheli tarafından araçtan indirildi.
Şoför koltuğuna geçen şüpheli, Göztepe'ye kadar ilerledi. Burada öğrencileri ve hostesi araçtan indiren şüpheli, daha sonra minibüsü Pendik'te bırakarak kaçtı.
Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Öte yandan servis minibüsünün kaçırılması ile sokakta ilerlediği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.