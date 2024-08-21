Üye Girişi
Haberler

Kadıköy'de Müzisyen Cinayeti: İki Şüpheli Yakalandı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadıköy'de müzisyen Çınar Ersanlı'yı öldüren iki kişi yakalandı. Şüphelilerin ifadelerinde, olay günü aralarında sözlü tartışma çıktığını ve cinayetin gerçekleştiğini söyledikleri belirtildi.

(İSTANBUL) - Kadıköy'deki evinde müzisyen Çınar Ersanlı'yı öldüren iki kişi yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili başlattıkları inceleme sonucunda Ersanlı'nın iki arkadaşını gözaltına aldı. Mehmet Ali U. (19) ve Emre E. (26) adlı şüphelilerin ifadelerinde, Ersanlı ile daha önceden arkadaş olduklarını, olay günü onun evinde alkol aldıkları sırada aralarında sözlü tartışma çıktığını ve cinayet olayının yaşandığını söyledikleri belirtildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Polis yetkililerinden edinilen bilgiye göre olay, 18 Ağustos Pazar saat 23.00 sıralarında Fenerbahçe Mahallesi, Saldıray Sokak'ta bulunan 15 katlı binanın 2'inci katında meydana geldi. İddiaya göre; makine mühendisi olan ve aynı zamanda amatör müzisyenlik yapan Çınar Ersanlı'dan (40) 17 Ağustos Cumartesi gününden sonra haber alamayan yakınları daire kapısını çaldı. Kapının açılmamasının ardından çilingir yardımıyla içeri giren yakınları Ersanlı'nın salonda elleri, ayakları ve ağzı bağlı hareketsiz halde yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak, Ersanlı'nın yaşamını yitirmiş olduğu anlaşıldı. Ersanlı'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adli Tıp'ta yapılan işlemlerin ardından Ersanlı'nın cenazesi İzmir'e gönderildi.

Kamera görüntülerinden şüpheliler tespit edildi

Müzisyenin cinayete kurban gittiğinin belirlenmesi üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntülerinden müzisyenin evine son giriş çıkış yapan 2 şüpheli Beşiktaş'ta gözaltına alındı. Mehmet Ali U. ve Emre E. adlı şüpheliler Gayrettepe'de Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorguya alındı.

Emniyette verdikleri ilk ifadelerde Ersanlı ile daha önceden tanıştıklarını ve arkadaş olduklarını anlatan şüphelilerin; "Olay günü onun evinde alkol aldık. Aramızda sözlü tartışma çıktı. Olay gerçekleşti" dedikleri belirtildi. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken, Ersanlı'nın boğularak öldürüldüğü belirlendi.

Müzisyenin son anları kamerada

Olayla ilgili ortaya çıkan görüntülerde Çınar Ersanlı'nın zanlılara apartman kapısını açtığı ve içeri aldığı görüldü.

Kaynak: ANKA / Güncel

Kadıköy 3-sayfa Çınar Polisiye Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Şampiyonlar Ligi gruplarında kimler var? Young Boys-Galatasaray rövanş maçı ne zaman? Young Boys-Galatasaray rövanşı haftaya mı? Young Boys Galatasaray CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Young Boys Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Midtjylland Slovan Bratislava CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Midtjylland Slovan Bratislava maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Malmö Sparta Prag CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Malmö Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı saat kaçta, nerede yapılacak? Dinamo Kiev Salzburg CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Dinamo Kiev Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Oropouche virüsü nedir? Oropouche virüsü belirtileri nelerdir? Nasipse Adayız filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Nasipse Adayız filmi ne zaman, nerede çekildi? El Değmemiş Aşk filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? El Değmemiş Aşk filmi ne zaman, nerede çekildi? YOUNG BOYS- GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE | Young Boys- Galatasaray maçı şifresiz, HD, kesintisiz izleme linki Kibar Feyzo filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kibar Feyzo filmi ne zaman, nerede çekildi? Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi filmi ne zaman, nerede çekildi? Ölümlü Dünya filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ölümlü Dünya filmi ne zaman, nerede çekildi? Tam Gaz filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Tam Gaz filmi ne zaman, nerede çekildi? ANKARA'DA YANGIN: Son dakika Ankara'da orman yangını mı çıktı? Orman yangını söndürüldü mü? Kaçış Yok filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kaçış Yok filmi ne zaman, nerede çekildi? Arda İbrahim Akgün kimdir? Arda İbrahim Akgün nereli, kaç yaşında? Arda İbrahim Akgün hangi takımlarda oynadı? Arda Güler neden maskeli? Arda Güler sakatladı mı? S SPORT FREKANS BİLGİLERİ S Sport Plus ücretsiz mi? S Sport Plus şifresiz izlenir mi?
title