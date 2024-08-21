Kadıköy'de Müzisyen Cinayeti: İki Şüpheli Yakalandı

(İSTANBUL) - Kadıköy'deki evinde müzisyen Çınar Ersanlı'yı öldüren iki kişi yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili başlattıkları inceleme sonucunda Ersanlı'nın iki arkadaşını gözaltına aldı. Mehmet Ali U. (19) ve Emre E. (26) adlı şüphelilerin ifadelerinde, Ersanlı ile daha önceden arkadaş olduklarını, olay günü onun evinde alkol aldıkları sırada aralarında sözlü tartışma çıktığını ve cinayet olayının yaşandığını söyledikleri belirtildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Polis yetkililerinden edinilen bilgiye göre olay, 18 Ağustos Pazar saat 23.00 sıralarında Fenerbahçe Mahallesi, Saldıray Sokak'ta bulunan 15 katlı binanın 2'inci katında meydana geldi. İddiaya göre; makine mühendisi olan ve aynı zamanda amatör müzisyenlik yapan Çınar Ersanlı'dan (40) 17 Ağustos Cumartesi gününden sonra haber alamayan yakınları daire kapısını çaldı. Kapının açılmamasının ardından çilingir yardımıyla içeri giren yakınları Ersanlı'nın salonda elleri, ayakları ve ağzı bağlı hareketsiz halde yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak, Ersanlı'nın yaşamını yitirmiş olduğu anlaşıldı. Ersanlı'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adli Tıp'ta yapılan işlemlerin ardından Ersanlı'nın cenazesi İzmir'e gönderildi.

Kamera görüntülerinden şüpheliler tespit edildi

Müzisyenin cinayete kurban gittiğinin belirlenmesi üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntülerinden müzisyenin evine son giriş çıkış yapan 2 şüpheli Beşiktaş'ta gözaltına alındı. Mehmet Ali U. ve Emre E. adlı şüpheliler Gayrettepe'de Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorguya alındı.

Emniyette verdikleri ilk ifadelerde Ersanlı ile daha önceden tanıştıklarını ve arkadaş olduklarını anlatan şüphelilerin; "Olay günü onun evinde alkol aldık. Aramızda sözlü tartışma çıktı. Olay gerçekleşti" dedikleri belirtildi. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken, Ersanlı'nın boğularak öldürüldüğü belirlendi.

Müzisyenin son anları kamerada

Olayla ilgili ortaya çıkan görüntülerde Çınar Ersanlı'nın zanlılara apartman kapısını açtığı ve içeri aldığı görüldü.