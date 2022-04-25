MARMARA, BALIKESİR (İHA) - Kadıköy'de müsilajı andıran tabaka böyle görüntülendi

İSTANBUL Kadıköy'de Caddebostan Sahilinde oluşan, müsilajı andıran görüntüler dikkat çekti. Denizin kıyı kesiminde oluşan ve akıllara müsilajı getiren tabaka dronla havadan görüntülendi.

Geçen yıl Marmara Denizini müsilaj kaplamış, Marmara denizinin korkulu rüyası haline gelmişti. İstanbul'da havaların ısınmasıyla Kadıköy'de Caddebostan Sahilinde denizin yüzeyinde müsilajı andıran görüntüler oluştu. Havadan çekilen görüntülerde müsilaja benzeyen tabakanın nasıl deniz yüzeyini kapladığı gözler önüne serildi. Deniz Salyası olarak da bilinen müsilaj geçtiğimiz yıl Mart ayında Marmara ve Ege Denizi'nde ortaya çıkmıştı. Nisan ayının son günlerinde ortaya çıkan görüntüler akıllara müsilajı getirdi. Öte yandan, kıyıda oluşan müsilaja andıran havadan dron ile görüntülendi.