Kadıköy'de makas atıp emniyet şeridini ihlal eden sürücüye 110 bin lira ceza kesildi

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Kadıköy'de makas atan ve emniyet şeridini ihlal ederek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 110 bin lira idari para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya platformlarında yer alan tehlikeli araç kullanımına ilişkin görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, 21 Eylül'de D-100 kara yolunda aracıyla makas atıp, emniyet şeridini kullanarak trafiği tehlikeye düşüren sürücünün Y.Y. (27) olduğu belirlendi. Sürücü, polis ekiplerince yakalandı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "makas atmak" ve "emniyet şeridini kullanmak" maddelerinden toplam 110 bin lira idari para cezası uygulandı.

Y.Y'nin ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, araç da 60 gün süreyle trafikten menedildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA