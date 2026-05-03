Kadıköy'de mağazanın önündeki çantanın çalındığı anlar kamerada

KADIKÖY'de mağazanın önünde sergilenen çantayı inceleyen kadın, bir süre çevresini kontrol ettikten sonra uzaklaştı. Hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Osmanağa Mahallesi'nde bulunan iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre iş yeri önüne gelen kadın, çantalara bakmaya başladı. Beğendiği çantayı koluna takan kadın, bir süre çevresini kontrol ettikten sonra dükkanın önünden uzaklaştı. Çantanın eksik olduğunu fark eden iş yeri sahipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek hırsızlığı tespit etti. Görüntülerde kadının çantayı koluna takarak uzaklaştığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı