Kadıköy'de kız kardeşini darbederek taksiye bindiren şüpheli gözaltına alındı
İstanbul Kadıköy'de bir kadının darbedilerek taksiye bindirildiği görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Şiddete uğrayan kadının şikayetçi olmadığı öğrenildi.
Kadıköy'de kadının darbedilerek taksiye bindirildiği görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçildi. Şüphelinin, kız kardeşine şiddet uyguladığı ortaya çıkarken şahıs gözaltına alındı.
ŞİDDET UYGULAYARAK TAKSİYE BİNDİRDİ
Caddebostan Mahallesi'nde H.K. (22) isimli kadının şiddete uğradığını ve bacağından yaralandığını belirleyen ekipler, olayı gerçekleştirdiği belirlenen M.K'yi (26) gözaltına aldı. Darbedilerek zorla taksiye bindirilen H.K'nın M.K'dan şikayetçi olmadığı belirtildi.