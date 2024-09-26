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Kadıköy'de Kentsel Dönüşüm İle İlgili Binada Kısmi Çökme

Kadıköy'de Kentsel Dönüşüm İle İlgili Binada Kısmi Çökme
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Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında bir binada kısmi çökme meydana geldi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediyor.

Kadıköy'de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında büyük kısmı yıkılan binada kısmi çökme meydana geldi.

Hasanpaşa Mahallesi Koza Sokağı'nda yıkım işlemleri yapılan bina henüz belirlenemeyen nedenle kısmen çöktü. Binanın çöken kısmından kopan bazı parçalar bitişikteki caminin duvarına doğru devrildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin olay yerindeki enkaz kaldırma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Uğur İslamoğlu - Güncel

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