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Kadıköy'de kaza yapan otomobil alev aldı

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Kadıköy'de kaza yaptıktan sonra alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kadıköy'de kaza yaptıktan sonra alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Doğukan T. idaresindeki 34 FTN 475 plakalı otomobil, Taşköprü Caddesi'nde seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjdeki elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü yaralanırken otomobil alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.

Sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından yanan araç itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Tansel Parlak - Güncel

Kadıköy Güncel Haberler

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