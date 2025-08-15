Kadıköy'de Kamyonetin Dorsesinde Yangın Çıktı

Kadıköy'de seyir halindeki bir kamyonetin dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda, sürücünün dorseyi kamyonetten ayırması sayesinde daha büyük bir felaket önlendi.

Yeni Sahra Mahallesi D-100 yan yolda, Kartal istikametinde ilerleyen hurda yüklü kamyonetin dorsesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden sürücü, yol kenarında durdurduğu araçtan inerek dorseyi kamyonetten ayırdı. İçerisinde hurda atıklar bulunan dorse, kısa sürede alevler içerinde kaldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri yangını söndürdü.

Olay nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel
