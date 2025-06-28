Kadıköy'de İzinsiz Gösteriye Polis Müdahalesi: 47 Gözaltı

Kadıköy'de İzinsiz Gösteriye Polis Müdahalesi: 47 Gözaltı
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Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda izinsiz yapılan gösteriye polis müdahale etti. 47 kişi, aralarında gazeteci İrfan Değirmenci'nin de bulunduğu, gözaltına alındı. İstanbul Valisi, izinsiz gösterilere izin verilmeyeceğini açıkladı.

KADIKÖY Yoğurtçu Parkı'nda düzenlenen izinsiz gösteriye polis ekipleri müdahale etti. Polis yürüyüşe izin vermezken, gösteriye katılan aralarında gazeteci İrfan Değirmenci'nin de olduğu 47 kişi gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Yoğurtçu Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sosyal medya üzerinden yapılan çağrılar üzerine parkta toplanan grup, gösteri yapmak istedi. Polis ekipleri, gösterinin izinsiz olduğu gerekçesiyle gruba dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Uyarılara rağmen yürüyüşe devam etmek isteyen gruba müdahale eden polis, aralarında gazeteci İrfan Değirmenci'nin de bulunduğu 47 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar emniyete götürülürken, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

'KAMU DÜZENİNİ TEHDİT EDEN GÖSTERİLERE İZİN VERİLMEYECEK"

İstanbul Valisi Davut Gül, izinsiz gösterilere ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Gül, "Sosyal medyada bazı marjinal grupların toplanma ve yürüyüş çağrıları yaptığı görülmektedir. Toplumun huzurunu, aile yapısını ve ahlaki değerlerini hedef alan bu çağrılara izin verilmemiştir. Kamu düzenini tehdit eden hiçbir toplanma veya yürüyüşe müsamaha gösterilmeyecek, ilgili birimlerce gereği yapılacaktır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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