Haberler

Kadıköy'de iş yerinden kaçıp çatılarda dolaşan makak maymunu koruma altına alındı

Kadıköy'de iş yerinden kaçıp çatılarda dolaşan makak maymunu koruma altına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kadıköy Fikirtepe Mahallesi'nde izinsiz olarak bulundurulan rhesus makak cinsi maymun, tutulduğu iş yerinden kaçarak binaların çatı ve balkonlarında dolaştı. Ekipler tarafından yakalanan maymun sağlık durumu iyi bir şekilde koruma altına alındı.

Kadıköy'de rhesus makak cinsi maymun izinsiz olarak bulundurulduğu öğrenilen iş yerinden kaçtı. Maymun kaçtıktan sonra çatı ve balkonlarda dolaşırken ekipler tarafından yakalanarak koruma altına alındı.

Olay, Fikirtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bulundurulması yasaklı türler arasında yer alan rhesus makak maymunu, tutulduğu iş yerinden kaçarak çevredeki binaların çatı ve balkonlarında gezmeye başladı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve ilgili ekipler sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan çalışma sonucu makak maymunu saklandığı yerde yakalanarak koruma altına alındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak hayvanın sağlık durumunun iyi olduğu açıkladı.

Maymunu iş yerinde izinsiz olarak bulundurduğu belirlenen kişi hakkında idari işlem uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
MSB'den düşen F-16 uçağıyla ilgili açıklama! Şehit pilot canını hiçe saymış

MSB de açıklamasında doğruladı! Şehit pilot canını hiçe saymış
Bakan Gürlek: Şike ile mücadeleye dair özel bir ekip kurmayı düşünüyorum

Bakan Gürlek hızlı başladı! Kanayan yaramız için harekete geçiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler Fenerbahçe'ye dün gece çuvalla para kazandırdı

Dün gece Fenerbahçe'nin kasasına çuvalla para soktu
Korkulan oldu! Gökyüzü bir anda turuncuya döndü, bölge tahliye edildi

Korkulan oldu! Gökyüzü bir anda turuncuya döndü, bölge tahliye edildi
Örümcek adam değil! Haline acıyıp yardım için bakın nasıl seslendiler

Vatandaşlar haline acıyıp yardım için bakın nasıl seslendi
Markette karşılaştığı durumu anlatan genç kız, gözyaşlarına boğuldu

Markette karşılaştığı durumu anlatırken gözyaşlarına boğuldu
Arda Güler Fenerbahçe'ye dün gece çuvalla para kazandırdı

Dün gece Fenerbahçe'nin kasasına çuvalla para soktu
İsmail Hacıoğlu yerine TRT dizisine sürpriz başrol

İsmail Hacıoğlu yerine TRT dizisine sürpriz başrol
Süper Lig'e koşan takım da akıma ayak uydurdu

Binlerce etkileşim alan video! Akıma onlar da katıldı