Kadıköy'de İnşaat Halindeki Binada Yangın Çıktı

Kadıköy'de İnşaat Halindeki Binada Yangın Çıktı
Kadıköy'de Fikirtepe Mahallesi'ndeki inşaat halindeki 12 katlı bir binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının sebebi henüz belirlenemedi.

Fikirtepe Mahallesi Mandıra Caddesi'nde inşaatı süren 12 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Binanın ilk 3 katında etkili olan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı. Ekipler, binada bir süre soğutma çalışması da yaptı.

Söndürme çalışmaları sırasında cadde, güvenlik nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
