Kadıköy'de İETT Otobüsü Bariyerlere Saplandı
Kadıköy'de D-100 karayolu üzerinde ilerleyen İETT otobüsü, Acıbadem Metro İstasyonu durağına yanaşırken kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.
Kadıköy'e yolcu taşıyan İETT otobüsü, kontrolden çıkarak bariyerlere saplandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 karayolu Harem istikametinde ilerleyen İETT otobüsü, Acıbadem Metro İstasyonu durağına yanaşırken sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı.
Otobüste bulunan 5 yolcu ve sürücü kazayı yara almadan atlatırken, aracın ön kısmından içeri giren bariyer orta kısmana kadar saplandı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, bariyeri keserek İETT otobüsünden çıkardı.