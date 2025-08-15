Kadıköy'de Hurda Yüklü Kamyonette Yangın Çıktı

Kadıköy'de Hurda Yüklü Kamyonette Yangın Çıktı
D-100 kara yolunda seyir halindeki hurda yüklü kamyonette yangın çıktı. İtfaiye ve polis ekipleri hemen müdahale etti. Yangın nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.

KADIKÖY'de D-100 kara yolu Kartal istikametinde seyir halindeki hurda yüklü kamyonetin kasasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 14.50 sıralarında D-100 kara yolunun Kartal istikametinde seyir halinde olan kamyonette çıktı. Edinilen bilgiye göre; hurda yüklü kamyonetin kasasından çıkan dumanları fark eden şoför, aracı yol kenarına çekerek dorseyi kamyonetten ayırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken kamyonet şoförü de hortumla alevleri söndürmeye çalıştı. Yangın nedeniyle D-100 kara yolu Kartal istikametinde bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.

