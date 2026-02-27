Haberler

Kadıköy'de iş yerinden laptop hırsızlığı kamerada

Kadıköy'de bir iş yerine giren kimliği belirsiz bir şüpheli, masada bulunan laptopu alarak kaçtı. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık anı, iş yeri sahibinin sosyal medya üzerinden paylaştığı görüntülerle dikkat çekti.

KADIKÖY'de bir iş yerine giren şüpheli, masanın üzerindeki laptopu çalarak kaçtı. Hırsızlık anı ve şüphelinin kaçış anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Osmanağa Mahallesi'nde bulunan iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokaktaki iş yerine giren kimliği belirsiz kişi, masanın üzerindeki laptopu alarak hızla uzaklaştı. Bir süre sonra bilgisayarının yerinde olmadığını fark eden iş yeri sahibi, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. İş yerine giren bir kişinin laptopunu çalarak kaçtığını gördü. Hırsızlık anı ve şüphelinin kaçışının yer aldığı görüntüleri ilçede faaliyet gösteren sosyal medya haber sayfalarına gönderen iş yeri sahibi, laptopun içerisinde önemli bilgiler bulunduğunu belirtti. Şüphelinin bilgisayarı geri getirmesi halinde kendisinden şikayetçi olmayacağını ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
