Kadıköy'de Hafriyat Kamyonu Sıkıştı
Kadıköy Feneryolu Mahallesi'nde dar bir sokağa giren hafriyat kamyonu, iki duvar arasında sıkışarak geçici olarak trafiğe kapattı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

KADIKÖY'de dar bir sokağa giren hafriyat kamyonu, iki duvar arasında sıkıştı. Sokak geçici olarak hem yaya hem de araç trafiğine kapatıldı.

Olay saat 16.00 sıralarında Feneryolu Mahallesi Eski Karakol Sokak'ta meydana geldi. Sokağa giren 34 MLC 609 plakalı hafriyat kamyonu, sokağın eninin dar olması sebebiyle iki dubar arasına sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kamyonu bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı.

