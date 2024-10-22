Kadıköy'de FETÖ Elebaşı İçin Kurtuluş Lokması Dağıtıldı
Kadıköy Meydanı'nda, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü nedeniyle 800 kişilik lokma dağıtıldı. Dağıtım sırasında 'bedduanızı eksik etmeyin' anonsları yapıldı.
KADIKÖY'de bir kişi FETÖ elebaşının ölümü nedeniyle meydanda lokma dağıttı. Lokmanın dağıtıldığı araçtaki elektronik tabelada 'FETÖ öldü, kurtuluş lokmasıdır, bedduanızı eksik etmeyin' ifadesi yer aldı.
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü nedeniyle Kadıköy Meydanı'na gelen kişi, 800 kişilik lokma dağıttı. Lokmayı pişirenler 'bedduanızı eksik etmeyin' diye seslendi. Sıraya girerek lokma alanlardan bazıları FETÖ elebaşına beddua etti. Lokma dağıtımı yoğun ilgi nedeniyle kısa sürede bitti.