Kadıköy'de evden hırsızlık yapan ve otoparktaki otomobili çalan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

Kadıköy'de evden hırsızlık yapan ve otoparktaki otomobili çalan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 12 Nisan'da Feneryolu Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinden hırsızlık yapıldığı yönündeki şikayet üzerine çalışma başlattı.

Daireye giren şüphelilerin 2 cep telefonu, dizüstü bilgisayar, kredi kartları, cüzdan ve otoparktaki otomobili çaldığını belirleyen ekipler, zanlıların kaçarken binadan başkasına ait elektrikli bisikleti de yanlarında götürdüklerini tespit etti.

Kimliği belirlenen şüpheli S.Y. (26) Gaziosmanpaşa'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Otoparktan çalınan araç da Avcılar'da ele geçirildi.

Çeşitli suçlardan 42 kaydı olduğu anlaşılan şüphelinin, Kadıköy'deki 4 hırsızlık olayından da firari olarak arandığı belirlendi.

Şüpheli S.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ekipler, çalışmaların devamında Kadıköy'deki hırsızlık olayına ilişkin H.O. (24) isimli şüpheliyi de Avcılar'da yakaladı.

H.O'nun da çeşitli suçlardan 33 kaydı olduğu belirlendi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan şüphelilerin Kadıköy'deki binaya girdikten sonra otoparktan elektrikli bisiklet ve otomobille ayrıldıkları anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca
