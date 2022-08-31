KADIKÖY'DE ESKİ EŞİNİN İKİ ARKADAŞINI BIÇAKLADI; 3 SAATTE SONUNDA GÖZALTINA ALINDI

KADIKÖY'de İlhan A., bir süre önce boşandığı Melike Ö.'nün iki arkadaşını bıçakla yaraladıktan sonra kendisini eve kilitledi.

KADIKÖY'de İlhan A., bir süre önce boşandığı Melike Ö.'nün iki arkadaşını bıçakla yaraladıktan sonra kendisini eve kilitledi. Hastaneye kaldırılan iki yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken İlhan A. 3 saat süren ikna çabalarından sonra gözaltına alındı.

Olay, Suadiye Mahallesi Kurudere Sokak üzerinde bulunan bir evde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Haziran ayında boşandıkları öğrenilen İlhan A., eski eşiyle daha önce birlikte yaşadıkları eve geldi. Burada eski eşi Melike Ö.'nün, iki arkadaşıyla eşya taşırken gören İlhan A. müdahalede bulundu.

Tartışma bir anda büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada İlhan A. Melike Ö'nün iki arkadaşını bıçakladı. Melike Ö.'nün yara almadan kurtulduğu olayda İlhan A. kendisini eve kilitledi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan iki yaralı hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri kendisini eve kilitleyen İlhan A.'yı ikna etmek için uzun süre uğraştı. Kendisini eve kilitleyen kişinin yan binaya kaçtığı ihbarı üzerine hareketli dakikalar yaşandı. Polis ekipleri binanın çevresinde geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Yaşanan koşuşturma sonrasında İlhan A.'nın dairede olduğu anlaşıldı.

Ahmet Karapınar,?Eşi içerdeyken eve giriyor. Eşinin arkadaşlarından bir tanesini yüzünden yaralamış. Kendisini eve kilitlemiş dışarı çıkmıyor, kendimi atacağım diyormuş" diye konuştu.

Çilingir yardımıyla kapının açılması sonrasında İlhan A. yaklaşık 3 saat süren ikna çalışmaları sonucunda gözaltına alındı. Şüpheli, Bostancı Polis Merkezi'ne götürüldü. İlhan A., Melike Ö. çiftinin iki çocukları olduğu ve olay sırasında evde bulunmadıkları öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.