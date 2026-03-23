Kadıköy'de denizde erkek cesedi bulundu

Olay sabah 07.00 sıralarında Kadıköy Rıhtım'da meydana geldi. Denizde bir kişinin hareketsiz olduğunu fark eden çevredekiler ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Deniz polisinin incelemelerinin ardından 55 yaşlarında olduğu tahmin edilen, cesedin C.K.'ya ait olduğu tespit edildi. Rıhtımda yürürken denize düştüğü iddia edilen C.K.'nin cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ambulansla hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı