Kadıköy'de dehşet: 2 kişi ölü bulundu, bir not bırakmışlar

Kadıköy'de bir dairede Yavuz Akanve Demet Altan başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

4 GÜNLÜĞÜNE KİRALADIKLARI EVDEN CANSIZ BEDENLERİ ÇIKTI

Dün akşam saatlerinde Osmanağa Mahallesi Nihal Sokak'ta yaşanan olayda, Yavuz Akan ve Demet Altan günlük kiralama şirketinden daireyi 4 günlüğüne kiraladı. Sürenin dolması üzerine dairenin sahibi Yavuz Akan'ı aradı. Telefon aramalarına cevap alamayan daire sahibi eve geldi. Zili çalan ev sahibi kapının açılmaması üzerine dairenin camını kırarak eve girdi. Yavuz Akan ve Demet Altan'ın evin salonunda kanlar içinde yattığını gören daire sahibi durumu polis ekiplerine haber verdi. Polis eşliğinde eve giren sağlık ekipleri iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

İNTİHAR NOTU BULUNDU

Cesetlerin yanında tabanca da bulundu. Öte yandan evde yapılan aramada, Yavuz Akan'ın intihar notu da bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatırken, intihar ihtimali üzerinde duruluyor.