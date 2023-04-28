Kadıköy'de Çift Katlı Otobüsün Motor Kısmında Yangın Çıktı

KADIKÖY'de son durağa gelen çift katlı otobüsün motor kısmında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangını çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Olay, saat 19.30 sıralarında Kadıköy Rıhtımındaki otobüs durağında meydana geldi. Pendik Kadıköy seferini yapan çift katlı otobüsün sürücüsü son durağa gelerek yolcularını indirdi. Yolcular indikten bir süre sonra aracın motor kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken yangın ekiplerin çalışması sonucu kısa sürede söndürüldü. Otobüsün yandığı anları çevredeki vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla kaydetti.