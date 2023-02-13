Kadıköy'de binalardan alınan beton örneklerinden nazar boncuğu ve gazete kupürleri çıktı
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İstanbul Kadıköy'de bir binadan alınan beton örneklerinin içinden nazar boncuğu, gazete kupürleri ve köpük çıkarken, söz konusu maddelerin binaların temelini zayıflattığı belirtildi. Ayrıca alınan örneklerde çatlaklar olduğu görüldü.
Türkiye, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin acısını yaşarken, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde duyanları hayrete düşüren bir olay yaşandı.
BİNALARDAN ÖRNEK ALINDI
NTV'de yer alan habere göre, Kadıköy'de binalardan örnekler alındı. Örnekler Kadıköy Belediyesi Beton Zemin Laboratuvarı'nda incelendi.
BETONDAN ÇIKANLAR AKILLARA DURGUNLUK VERDİ
Alınan örneklerde, binalardaki betondan nazar boncuğu, köpük, gazete kupürü gibi maddeler bulundu. Söz konusu maddelerin binaların temelini çok zayıflattığı vurgulanırken, alınan örneklerde çatlaklar olduğu görüldü.