Kadıköy'de binalardan alınan beton örneklerinden nazar boncuğu ve gazete kupürleri çıktı

İstanbul Kadıköy'de bir binadan alınan beton örneklerinin içinden nazar boncuğu, gazete kupürleri ve köpük çıkarken, söz konusu maddelerin binaların temelini zayıflattığı belirtildi. Ayrıca alınan örneklerde çatlaklar olduğu görüldü.