Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesine tehdit içerikli mesaj gönderen şüpheli tutuklandı

Kadıköy'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesine tehdit mesajları gönderen şüpheli Mehmet Emin U. gözaltına alındı ve tutuklandı.

KADIKÖY'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesine tehdit içerikli mesajlar gönderen ve bunları X platformunda yayınladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli Mehmet Emin U. (34) sevk edildiği Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi'ye tehdit içerikli mesajlar gönderen ve paylaşımlar yaptığı iddia edilen şüpheli hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelinin Yasemin Akıncılar Minguzzi'ye yönelik X üzerinden tehdit içerikli mesajlar yayınladığı ve gönderdiği belirlendi. Başsavcılık tarafından verilen talimatla harekete geçen polis ekipleri Mehmet Emin U.'yu Yalova'da gözaltına aldı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğünde ifade veren şüphelinin kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Evinde bulunan bilgisayar ve cep telefonuna incelenmek üzere el konan şüpheli işlemlerinin ardından dün Bakırköy Adliyesi'ne gönderildi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle 1.Sulh Ceza Hakimliğine gönderilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

