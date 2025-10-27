Minguzzi ailesini tehdit eden sanık hakkında istenen ceza belli oldu

İstanbul Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesi sonrasında, annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin cep telefonuna 2025 nisan ayında tehdit içerikli mesajlar gönderildiği iddiaları hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

3 AYRI SUÇTAN İDDİANAME

Ahmet Minguizzi'nin ölümünün ardından tehdit içerikli mesajlar gönderdiği ve aile bireylerini baskı altına almaya çalıştığı belirlenen bir kişi hakkında 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak', 'birden fazla kişiyle birlikte tehdit' ve 'kişinin hatırasına hakaret' suçlamalarıyla iddianame düzenlendi.

"BU İSİMLERİ İYİ HATIRLAYIN ECELİNİZ OLACAK"

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen sanal devriye faaliyeti esnasında 'caravaggioeda' isimli X kullanıcısının, Ahmet Mattia Minguzzi'nin aile bireylerinin tehdit mesajları aldığına dair paylaşımda bulunduğu tespit edildi. Söz konusu paylaşımda, Yasemin Akıncılar Minguzzi'ye WhatsApp üzerinden "Sevmezsiniz ama iyi tanırsınız Berat abim, yakında beni de iyi tanıyacaksınız. Adım Ademcan, soyadım Ö. Bursa Yıldırım'dayım. Yakında sizin ve oğlunuzun tabutunun yanında olacağım mezarının adresini biliyoruz emanetleri doldurduk hazır bekleyin. Ademcan Ö. bu ismi iyi hatırlayın. Eceliniz, yanımda can dostum hewal Ordu'lu Selçuk B. ve İstanbul Bahçelievlerli Şahan K. kardeşim var hazır bekleyin bu isimleri iyi hatırlayın eceliniz olacak" ifadelerini kullandığı belirlendi.

TEHDİT EDEREK PAYLAŞIM YAPTIRMIŞ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, ilgili kullanıcının sanık Furkan A. tarafından tehdit edilerek zorla paylaşım yaptığı tespit edildi. Minguzzi ailesine tehdit mesajı gönderen 'Caravaggioeda' isimli kullanıcının, babasına attığı mesajda "Bana her şeyi Furkan A. yaptırdı. Ben de mağdurum, abi büyük kul hakkı oldu. Hakkınızı helal edin, büyük tehdit etti beni, ben suçumu kabul de ederim" dediği öğrenildi.

13 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Hazırlanan iddianamede sanık Furkan A.'nın 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak', 'birden fazla kişi ile birlikte tehdit' ve 'kişinin hatırasına hakaret' suçlarından 4 yıl 3 aydan 13 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianame Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanık Furkan Ay önümüzde günlerde hakim karşısına çıkacak.