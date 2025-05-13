Erdoğan 'Savaştan daha önemli tehdit' demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor

"Savaştan önemli tehdit" demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor
47 yıllık kanlı sayfa kapanıyor! İşte PKK'yı silah bırakmaya zorlayan üç faktör

İşte terör örgütü PKK'yı silah bırakmaya zorlayan üç faktör
DEM Partili Bakırhan'ın cevap vermediği soru: Muhataplarına sorun, biz de duyalım

DEM Partili Bakırhan'ın cevap vermediği soru: Muhataplarına sorun
Trump'ın Orta Doğu acemiliği! İkram karşısında ne yapacağını bilemedi

Trump'ın Orta Doğu acemiliği! İkram karşısında ne yapacağını bilemedi

Kadıköy'de Bıçaklanarak Ölen Genç İçin Tehditlere İdianame

Kadıköy'de Bıçaklanarak Ölen Genç İçin Tehditlere İdianame
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadıköy'de bıçaklanarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine sosyal medyada tehditler gönderen 5 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Şüpheliler, 'zincirleme şekilde birden fazla kişiyle silahla tehdit' ve 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından yargılanacak.

Kadıköy'de, bıçaklanmasının ardından hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine sosyal medyadan tehdit içerikli paylaşımlarda bulunan 5 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Mattia Ahmet Minguzzi'nin babası Andrea Minguzzi ve annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi müşteki olarak yer aldı.

İddianamede, 24 Ocak'ta bıçaklanmasının ardından hastanede tedavi altına alınan Mattia Ahmet Minguzzi'nin 9 Şubat'ta öldüğü anımsatılarak, İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2 sanık hakkında dava açıldığı hatırlatıldı.

Mahkemede ilk duruşmanın yapılacağı 10 Nisan'dan kısa bir süre önce farklı kullanıcı isimlerine sahip hesaplardan müştekilere yönelik ısrarla ve sistematik olarak silah fotoğrafı attığı anlatılan iddianamede, bu sosyal medya hesaplarından gönderilen tehdit içerikli mesajlara yer verildi.

İddianamede, müşteki Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin telefonuna 6 Nisan'da, 18 yaşından küçük M.G'ye ait bir numaradan gelen mesajda, tehdit edenlerden birinin özür dilediği ve pişman olduğunu belirttiği kaydedildi.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğünün resmi mail hesabına gelen ihbar niteliğindeki mesajda ise "bedirhqn.keles" isimli sosyal medya hesabının M.G. tarafından kullanıldığının belirlendiği aktarılan iddianamede, M.G. tarafından müşteki ile ailesine tehdit içerikli mesajlar atıldığı ve paylaşımlar yapıldığı vurgulandı.

İddianamede, M.G'nin, hesabın kullanıcı adını farklı tarihlerde değiştirerek müşteki aileye yönelik tehdit içerikli mesajlar attığını kabul ettiği belirtildi.

Yapılan sanal araştırmalar neticesinde 18 yaşından küçük şüpheliler E.K, A.S.D, H.E.A. ve K.G'nin maktulün ölümüne neden olan şüpheliler hakkında paylaşımlarda bulunup fotoğrafların altına yorum yaptıkları anlatılan iddianamede, dosyanın şüphelilerinin, suç kastlarının bulunmadığı, tehdit içerikli paylaşım ve mesajlarla bir alakalarının olmadığı beyanında bulunarak suçlamaları kabul etmedikleri kaydedildi.

İddianamede, M.G, E.K, A.S.D, H.E.A. ve K.G'nin "zincirleme şekilde birden fazla kişiyle silahla tehdit" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından 1 yıl 8'er aydan 7 yıl 2'şer aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

İddianamede ayrıca, soruşturma yürütülen 18 yaşından küçük K.Y. hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği belirtildi.

Kaynak: AA / Elif Somuncu - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarım ve Orman Bakanlığı yaş çay alım fiyatını duyurdu

Yaş çay alım fiyatı belli oldu
Süreç nasıl ilerleyecek?

Süreç nasıl ilerleyecek?
Çinli otomobil markası SWM Motors Türkiye'de üretim kararı aldı

Otomotiv devi Türkiye'ye geliyor! Fabrika açacağı kent belli oldu
Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma

Bir ilimiz ayakta! Anaokulunda mide bulandıran sapkınlık
Alişan'ın annesi siber saldırıya uğradı

Alişan çok sinirlendi: Bu pisliği kim yaptıysa ortaya çıkacak
Sosyal medyada yeni tehlike! Gençler A4 kağıdına sığmak için ölümüne yarışıyor

Sosyal medyada yeni ölüm akımı: A4 challenge
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.