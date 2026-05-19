Bakırköy'de Mattia Ahmet Minguzzi için yürüyüş düzenlendi

Kadıköy'de bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi için Bakırköy'de yürüyüş düzenlendi. Katılımcılar, mezarı başında dua ederken, anne Yasemin Akıncılar Minguzzi diğer mağdur ailelerle birlikte mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi için Bakırköy'de yürüyüş gerçekleştirildi.

İncirli metro durağı önünde bir araya gelen katılımcılar, ellerinde taşıdıkları Türk bayrakları, pankartlar, dövizler ve mumlar eşliğinde Minguzzi'nin kabrine kadar yürüdü.

Yürüyüşe, Güngören'de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden Atlas Çağlayan, Ümraniye'de silahlı saldırıda ölen amatör futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı ile Büyükçekmece'de iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanarak yaşamını yitiren Abdülbaki Demirel'in yakınları ve sevenleri de katıldı.

Katılımcılar, mezarı başında Mattia Ahmet Minguzzi için dua etti.

Burada açıklama yapan anne Yasemin Akıncılar Minguzzi, bugünün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olduğunu ancak kendileri için yine bayram olmadığını söyledi.

Burada acılı aileler olarak yan yana olduklarını dile getiren Minguzzi, "Atlas'ın annesi Gülhan, Kubilay'ın annesi Ülker ve babası, Abdülbaki'nin abisi Muhammed. Dördünün de peşini bırakmayacağız, mücadeleye devam edeceğiz." dedi.

Minguzzi, "Biz hep beraberiz. Milyonlarca insan arkamızda, hepimiz çok büyük bir aile olduk. Ben elimden geldiğince mağdur ailelerin sesini duyurmaya çalışıyorum lakin o kadar çok fazlalar ki kırılsınlar istemiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel
