Kadıköy'de bıçaklı saldırıda ölen Minguzzi'nin annesini tehdit eden şüpheli yakalandı

İstanbul Kadıköy'de bıçaklanarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesine sosyal medya üzerinden tehditler gönderen zanlı gözaltına alındı. Olayla ilgili emniyet birimleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, Yalova'da yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Kadıköy'de, bıçaklanmasının ardından yaşamını yitiren 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi'ye, sosyal medya üzerinden tehdit ve hakarette bulunan zanlı gözaltına alındı.

Yasemin Akıncılar Minguzzi, 21 Mart'ta Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine müracaatta bulunarak, sosyal medya üzerinden çeşitli hesaplarla tehdit ve hakaret içerikli yorumlar ve mesajlar aldığını bildirdi.

Gasp Büro Amirliği ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün koordineli yürüttüğü çalışmalarda, Yasemin Akıncılar Minguzzi'ye mesaj gönderen ve tehdit içerikli paylaşım yapan zanlının M.E.U. (34) olduğu tespit edildi.

Yalova'da gözaltına alınan ve İstanbul'a getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Zanlı M.E.U. savcılıkta ifadesi alındıktan sonra tutuklaması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Kaynak: AA / Elif Somuncu
