Haberler

Kadıköy'de Bıçaklama Davasında İki Çocuk Sanığa 24 Yıl Hapis Cezası

Kadıköy'de Bıçaklama Davasında İki Çocuk Sanığa 24 Yıl Hapis Cezası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesi davasında, sanık 2 çocuk 24'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer 2 sanık ise beraat ederek tahliye edildi. Başsavcılık karara itiraz etti.

KADIKÖY'de Mattia Ahmet Minguzzi'nin (15)'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davanın 21 Ekim Salı günü görülen karar duruşmasında 2 çocuk sanık 24'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. M.A.D. ve A.Ö.'nün ise 'Çocuğun kastane öldürmek suçuna yardım' dan beraatine ve tahliyesine hükmedildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı kararın mütalaaya aykırı olması nedeniyle istinaf yoluna başvurdu.

Olay 24 Ocak Cuma günü saat 08.25 sıralarında Kadıköy'deki tarihi Salı pazarında meydana geldi. İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, görgü tanıklarının ifadesine göre bisikletli bir grupla tartışma yaşadı. Çevredekilerin araya girmesi sonucu grup dağılırken Mattia Ahmet Minguzzi ise alışveriş yapmak için bit pazarına gitti. Pazarda alışveriş yapan Minguzzi tartıştığı gruptan olduğu öne sürülen B.B. tarafından beş yerinden bıçaklandı. O sırada yanında bulunan diğer şüpheli U.B. ise yere düşen Minguzzi'yi tekmeledi. Minguzzi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 15 yaşında oldukları öğrenilen B.B. ve U.B. hakkında 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 12'şer 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Olay günü şüphelilerin yanında oldukları belirlenen sanıklar M.A.D. ve A.Ö. hakkında ise 'Çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım' suçundan hazırlanan iddianame birleşmişti.

'İSTİNAF KANUN YOLUNA BAŞVURULMUŞTUR'

21 Ekim Salı günü görülen karar duruşmasında mahkeme, B.B. ve U.B.'nin 'Çocuğu kasten öldürme' suçundan en üst hadden, 24 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti; cezalarda indirim uygulanmadı. Mahkeme, diğer tutuklu sanıklar M.A.D. ve A.Ö.'nün 'Çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım' dan beraatlerine karar verip tahliyelerine hükmetti. Karar sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, "Gerekçeli kararın 28 Ekim 2025 tarihinde tebliğ edildiği, mütalaaya aykırı çıkan sanık A.Ö. ve M. A. D hakkında verilen beraat ve tahliye kararına karşı istinaf kanun yoluna başvurulmuştur" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
Sibil Çetinkaya'dan hastane odasından yeni paylaşım: Uzun bir süre daha buradaymışız

10 gündür hastanede! Ateşi düşmüyor ağrıları artıyor
Dizi sektöründe rekor ücret! En çok kazanan kadın oyuncu belli oldu

Bölüm başına servet kazanıyor! Dizi dünyasında rekor ücret
İsmail Yüksek ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı

İsmail ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
Volkan Demirel Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni adresi

Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni adresi
İstanbul'da hastanede korkutan yangın! Dumanlar gökyüzüne yükseldi

İstanbul'da hastanede korkutan yangın! Dumanlar gökyüzüne yükseldi
Bakan Tekin'den okullara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterinin asılmasıyla ilgili eleştirilere yanıt

Muhalefeti ayaklandıran tartışmaya Bakan Tekin noktayı koydu
2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilana çıkıldı

2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilan verildi
Papa'nın ziyareti öncesi İznik'te tarihi keşif

Papa'nın ziyareti öncesi tarihi keşif! Polis 24 saat nöbet tutuyor
Türkiye'nin yeraltı hazinesi! Altın yatakları dünyanın gündeminde

Türkiye'nin yeraltı hazinesi! Altın yatakları dünyanın gündeminde
2 kız kardeşin ölümüne neden alkollü sürücüden akılalmaz savunma

2 kız kardeşin ölümüne neden alkollü sürücüden vahim savunma
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Altın yatırımcısı şokta!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.