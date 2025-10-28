Kadıköy'de Bıçaklama Davasında İki Çocuk Sanığa 24 Yıl Hapis Cezası

KADIKÖY'de Mattia Ahmet Minguzzi'nin (15)'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davanın 21 Ekim Salı günü görülen karar duruşmasında 2 çocuk sanık 24'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. M.A.D. ve A.Ö.'nün ise 'Çocuğun kastane öldürmek suçuna yardım' dan beraatine ve tahliyesine hükmedildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı kararın mütalaaya aykırı olması nedeniyle istinaf yoluna başvurdu.

Olay 24 Ocak Cuma günü saat 08.25 sıralarında Kadıköy'deki tarihi Salı pazarında meydana geldi. İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, görgü tanıklarının ifadesine göre bisikletli bir grupla tartışma yaşadı. Çevredekilerin araya girmesi sonucu grup dağılırken Mattia Ahmet Minguzzi ise alışveriş yapmak için bit pazarına gitti. Pazarda alışveriş yapan Minguzzi tartıştığı gruptan olduğu öne sürülen B.B. tarafından beş yerinden bıçaklandı. O sırada yanında bulunan diğer şüpheli U.B. ise yere düşen Minguzzi'yi tekmeledi. Minguzzi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 15 yaşında oldukları öğrenilen B.B. ve U.B. hakkında 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 12'şer 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Olay günü şüphelilerin yanında oldukları belirlenen sanıklar M.A.D. ve A.Ö. hakkında ise 'Çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım' suçundan hazırlanan iddianame birleşmişti.

'İSTİNAF KANUN YOLUNA BAŞVURULMUŞTUR'

21 Ekim Salı günü görülen karar duruşmasında mahkeme, B.B. ve U.B.'nin 'Çocuğu kasten öldürme' suçundan en üst hadden, 24 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti; cezalarda indirim uygulanmadı. Mahkeme, diğer tutuklu sanıklar M.A.D. ve A.Ö.'nün 'Çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım' dan beraatlerine karar verip tahliyelerine hükmetti. Karar sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, "Gerekçeli kararın 28 Ekim 2025 tarihinde tebliğ edildiği, mütalaaya aykırı çıkan sanık A.Ö. ve M. A. D hakkında verilen beraat ve tahliye kararına karşı istinaf kanun yoluna başvurulmuştur" denildi.