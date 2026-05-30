Kadıköy'de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye para cezası

Kadıköy'de trafik güvenliğini tehlikeye atan ve alkollü araç kullanan sürücü B.Ö.'ye toplam 225 bin lira idari para cezası kesildi, aracı 60 gün trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, "sanal devriye" çalışmaları kapsamında, bir sürücünün aracıyla trafik güvenliğini tehlikeye attığına yönelik görüntülerin sosyal medyada paylaşıldığını tespit etti.

Görüntülerin Kadıköy'de çekildiğini belirleyen polis ekipleri, sürücü B.Ö.'yü gözaltına aldı.

Şüpheliye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "sabit veya seyir halinde yürütülen denetimlerde zabıtanın uyarı ve işaretlerine rağmen dur ikazına uymayarak kaçmak" ile "hususi otomobil dışında kalan diğer araçları 0,20 promil üzerinde alkollü olarak kullanmak" maddelerinden toplam 225 bin lira para cezası kesildi.

Hakkında adli işlem başlatılan sürücü B.Ö.'nün aracı 60 gün trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür
