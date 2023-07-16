Kadıköy'de alkollü sürücü habercilere saldırdı

- Kadıköy'de denetime takılan alkollü sürücü habercilere saldırdı

Kadıköy'de denetime takılan alkollü sürücüden habercilere tehdit : sana saldırırım kameranı kırarım

İSTANBUL - Kadıköy'de trafik denetimine takılan alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı.

Arabası bağlanan alkollü sürücü habercilere küfürler ederek saldırdı. Alkollü sürücü, " Kameranı çek, sana saldırım ben sana söyleyim. Kamerayı çek kameranı kırarım" diye tehdit etti.

Kadıköy'de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipler amirliğince otomobil ve sürücülere yönelik denetim gerçekleştirildi. Tek tek araçları durduran polis ekipleri, araç sürücülerinin gerekli evrak ve belgelerini kontrol ederek alkol testi yaptı. Ayrıca kurallara aykırı egzoz kullanan sürücülerin tespiti için 'modifiye araç' denetimi de yapıldı. Uygulama sırasında mevzuata aykırı olarak araçlarında değişiklik yaptığı tespit edilen araç sürücülerine ise ceza kesildi.

Denetime alkollü takılan Talha Kardeş polis ekiplerine zor anlar yaşattı. 1.4 promil alkollü sürücüye 4 bin 64 TL alkollü araç kullanmaktan 4 bin 64 TL ise abartı egzozdan ceza işlem uygulandı. Otomobil bağlanan Kardeş, denetimi haberleştirmeye çalışan habercilere küfürler savurarak saldırdı. " Kameranı çek, sana saldırım ben sana söyleyim. Kamerayı çek kameranı kırarım" diye tehdit etti. Polis ekipleri alkollü sürücüyü sakinleştirmekte zor anlar yaşadı. Habercileri tehdit eden Talha Kardeş polis merkezine götürüldü.