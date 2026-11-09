Kadıköy'de 6 çocuk, trafik polisleriyle sürücülere lösemi farkındalığı mesajı verdi

Kadıköy'de 6 çocuk, trafik polisleriyle sürücülere lösemi farkındalığı mesajı verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kadıköy'de Lösemili Çocuklar Haftası için Bağdat Caddesi'nde düzenlenen etkinlikte 6 çocuk, trafik polisleriyle denetime katıldı. Trafik polisi montu ve şapkası giyen çocuklar, uygulama noktasında durdurulan araçların sürücülerine hediye verdi; LÖSEV pankartı da açıldı.
Kadıköy'de Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte çocuklar, trafik polisleriyle birlikte denetime katılarak sürücülere lösemi konusunda farkındalık mesajı verdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, Lösemili Çocuklar Vakfının (LÖSEV) katkısıyla Bağdat Caddesi'nin Şaşkınbakkal Işıklar mevkisinde etkinlik düzenlendi.
Trafik polisi montu ve şapkası giyen 6 çocuk, ekiplerle birlikte uygulama noktasında araçları durdurdu. Çocuklar, uygulama sırasında sürücülere hediyeler verdi.
Etkinlikte, cadde üzerinde Lösemili Çocuklar Haftası'na dikkati çeken LÖSEV pankartı da açıldı.