Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kadıköy'de 6 çocuk, trafik polisleriyle sürücülere lösemi farkındalığı mesajı verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kadıköy'de Lösemili Çocuklar Haftası için Bağdat Caddesi'nde düzenlenen etkinlikte 6 çocuk, trafik polisleriyle denetime katıldı. Trafik polisi montu ve şapkası giyen çocuklar, uygulama noktasında durdurulan araçların sürücülerine hediye verdi; LÖSEV pankartı da açıldı.

Kadıköy'de Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte çocuklar, trafik polisleriyle birlikte denetime katılarak sürücülere lösemi konusunda farkındalık mesajı verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, Lösemili Çocuklar Vakfının (LÖSEV) katkısıyla Bağdat Caddesi'nin Şaşkınbakkal Işıklar mevkisinde etkinlik düzenlendi.

Trafik polisi montu ve şapkası giyen 6 çocuk, ekiplerle birlikte uygulama noktasında araçları durdurdu. Çocuklar, uygulama sırasında sürücülere hediyeler verdi.

Etkinlikte, cadde üzerinde Lösemili Çocuklar Haftası'na dikkati çeken LÖSEV pankartı da açıldı.

Kaynak: AA
Temizlik görevlisinin ameliyata girdiği iddiasına soruşturma başlatıldı

"Temizlik görevlisi ameliyata girdi" iddiası için düğmeye basıldı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'tan Talisca bombası! Fenerbahçe taraftarı isyan etti

Fener taraftarını delirten olay! Hepsi "Bunu neden yaptınız?" diyor

Trump yenilginin faturasını kesti: İsrail'e karşı büyük hoşnutsuzluk var

Seçim hezimeti ayarları bozdu! Trump'tan canlı yayında bomba itiraf
Amedsporlu kadından olay sözler! Galatasaraylı Kürtlere seslendi65

Video çekip G.Saraylı Kürtlere seslendi: Şerefiniz ve haysiyetiniz...
Lunaparkta eğlence faciaya dönüştü

Tetiğe bastığı an her şey kabusa döndü!
AK Partili İnan'dan milletin parasına göz dikenlere rest: Demir yumruk gibi çökeceğiz17

Milletin parasına göz dikenlere rest: Demir yumruk gibi çökeceğiz
Fatma Betül Sayan Kaya'nın 'Birikim' dediği para için 27 yıl gerekiyor14

"Birikim" dediği para için bakın ne kadar çalışmak gerekiyor?
Göle yuvarlanan otomobilden 10 kişinin cansız bedeni çıkarıldı

Bu araçtan tam 10 kişinin cesedi çıkarıldı