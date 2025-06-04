Kadıköy'de 5 Katlı Binanın Balkonu Çöktü

Kadıköy'de 5 Katlı Binanın Balkonu Çöktü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadıköy'deki bir binanın dördüncü katındaki balkonun bir kısmı çöktü. Olay sonrası polis ve belediye ekipleri bölgeye sevk edilerek önlem aldı. İncelemeler devam ediyor.

Kadıköy'de 5 katlı binanın dördüncü katındaki balkonun bir kısmı çöktü.

Rasimpaşa Mahallesi Nemlizade Sokak'taki binanın dördüncü katındaki dairenin balkonunun altında kısmi çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle kopan parçalar alt katın balkonuna düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve Kadıköy Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri sokakta ve bina çevresinde önlem aldı.

Belediye ekipleri çökme meydana gelen balkon ile alt kattaki dairenin balkonunu kullanıma kapattı.

Ekiplerin incelemeleri sürüyor.

Kaynak: AA / Ali Cevahir Aktürk - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Futbolseverlere müjde! Dev yarı final şifresiz kanalda

Futbolseverlere müjde! Dev yarı final şifresiz kanalda
İsveç'te izole ada evinin fiyatı şaşkınlık yarattı

Ada üzerindeki satılık evin fiyatı şaşkınlık yarattı
Trabzonspor'da Fatih Tekke, Galatasaray'ın 3 yıldızını istiyor

Fatih Tekke, Galatasaray'ın 3 yıldızını istiyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı
Sergen Yalçın'dan transfer itirafı: Alex'i gözüm tutmamıştı

Sergen'den transfer itirafı: Alex'i gözüm tutmamıştı
Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı

Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi 7 yıl sonra aralandı
Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu

Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği netleşti
Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı

Verdiği kilolarla gündeme gelen Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı
Romulo'ya tarihi transfer teklifi

Romulo'ya tarihi teklif
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.