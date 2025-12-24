Haberler

Kadıköy'de 4 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
İstanbul Kadıköy'de bulunan 4 katlı bir binanın dış cephesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın kısa sürede diğer bloğa sıçradı, soğutma çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Kadıköy'de 4 katlı binada çıkan yangına itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bağdat Caddesi'ndeki 2 bloktan oluşan 4 katlı binanın dış cephesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, yan bloka da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yoğun dumanın oluştuğu yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

