Kadıköy'de 4 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Kadıköy'de 4 katlı binada çıkan yangına itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bağdat Caddesi'ndeki 2 bloktan oluşan 4 katlı binanın dış cephesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, yan bloka da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yoğun dumanın oluştuğu yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, soğutma çalışmaları sürüyor.