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Kadıköy'de 15 Yaşındaki Genç Bıçaklanarak Öldürüldü, İki Şüpheli Yakalandı

Kadıköy'de 15 Yaşındaki Genç Bıçaklanarak Öldürüldü, İki Şüpheli Yakalandı
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Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, bir pazarda alışveriş yaparken bıçaklandı ve 15 gün sonra hayatını kaybetti. Olayla bağlantılı olarak tutuklu zanlılar B.B. ve U.B. hakkında soruşturma sürerken, üç kişi daha gözaltına alındı.

KADIKÖY'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürüldüğü olaya ilişkin tutuklu B.B ve U.B ile birlikte hareket ettiği tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen 2 şüpheli yakalandı.

Kadıköy'deki tarihi salı pazarında 24 Ocak saat 08.25 sıralarında meydana gelen olayda Mattia Ahmet Minguzzi, pazarda alışveriş yaptığı sırada B.B. tarafından beş yerinden bıçaklandı. Diğer şüpheli U.B. ise Minguzzi'yi tekmeledi. Minguzzi, 15 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli çocuklar B.B. ve U.B. hakkında 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürüldüğü anların görüntülerine ilişkin bilirkişi raporunda, olay yerinde tutuklu sanıklar B.B. ve U.B. ile birlikte olduğu tespit edilen 2 kişinin yakalanması için emniyet birimlerine gözaltı kararı gönderildi.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Kimlikleri tespit edilen 2 şüpheli, bugün Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Yaşları 18'den küçük olan şüpheliler Kadıköy Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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