Kadıköy'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Kadıköy D-100 Karayolu'nda seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, sürücünün dumanları fark etmesiyle başladı ve olay yerine polis ve itfaiye çağrıldı.

KADIKÖY D-100 Karayolu'nda seyir halindeki otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Koşuyolu Mahallesi D-100 Karayolu Kartal istikametinde seyreden 34 EE 805 plakalı otomobilin motor kısmında çıktı. Araçtan çıkan dumanları fark eden sürücü otomobilini sağ şeride çekerek indi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle polis ekipleri yolu trafiğe kapattı. İtfaiyenin çalışmalarının tamamlanmasının ardından trafik akışı normale döndü.

