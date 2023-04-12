Kadıköy açıklarında arızalanan yük gemisi kurtarıldı
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Kadıköy açıklarında dümen arızası bulunan dökme yük gemisinin kurtarıldığı bildirildi.
Kadıköy açıklarında dümen arızası bulunan dökme yük gemisinin kurtarıldığı bildirildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe önlerinde dümen arızası yaşayan PHONEIX DAWN isimli 193 metre boyundaki dökme yük gemisi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda kılavuz kaptanımız ve Kurtarma-6 römorkörümüz refakatinde Ahırkapı Demir Sahası'na emniyetle demirletildi" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel