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Kadıköy açıklarında arızalanan yük gemisi kurtarıldı

Kadıköy açıklarında arızalanan yük gemisi kurtarıldı

Güncel Haberler

Kadıköy açıklarında dümen arızası bulunan dökme yük gemisinin kurtarıldığı bildirildi.

Kadıköy açıklarında dümen arızası bulunan dökme yük gemisinin kurtarıldığı bildirildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe önlerinde dümen arızası yaşayan PHONEIX DAWN isimli 193 metre boyundaki dökme yük gemisi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda kılavuz kaptanımız ve Kurtarma-6 römorkörümüz refakatinde Ahırkapı Demir Sahası'na emniyetle demirletildi" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Fenerbahçe Kadıköy Güncel Haberler

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