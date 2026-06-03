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KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Sarı, Siirt İl Temsilciliği açılışında konuştu Açıklaması

KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Sarı, Siirt İl Temsilciliği açılışında konuştu Açıklaması
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Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Siirt İl Temsilciliği, Yönetim Kurulu Başkanı Canan Sarı'nın katılımıyla açıldı. Açılışta kadına yönelik şiddetle mücadele, eğitim çalışmaları ve uluslararası faaliyetler vurgulandı.

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Siirt İl Temsilciliği, Yönetim Kurulu Başkanı Canan Sarı'nın katıldığı törenle açıldı.

Kooperatif Mahallesi Kurtalan Caddesi'ndeki temsilcilik binasının açılışında konuşan Canan Sarı, vakfın 58. il temsilciliğini açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

"KADEM olarak kadınların şiddete maruz kalmadan, haksızlığa uğramadan, güvenli ve onurlu bir şekilde yaşayabileceği bir toplumu inşa etmek için çalışmalarımızı yürütüyoruz." diyen Sarı, şöyle konuştu:

"Bunu yaparken özellikle kamu spotlarıyla şiddete karşı kampanyalar düzenliyoruz. Toplumumuzda kadına yönelik şiddet konusunda önemli bir bilinç oluştuğunun farkındayız. Uygulamalara baktığımızda, KADES gibi başvuruları değerlendirdiğimizde artık bu konuda önemli bir farkındalık oluştuğunu görüyoruz."

Sarı, bundan sonraki çalışmaları Siirtli kadınlarla yürütecek olmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Eğitim çalışmalarıyla sahada güven toplumunun inşasına katkı sunuyoruz. Şiddetin anatomisi eğitimleriyle şiddetin psikolojik, hukuki ve dini boyutlarına ilişkin bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Akademik çalışmalarımızla da kadın literatürüne katkı sunmaya yönelik faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Uluslararası zirve, panel ve konferanslarla çalışmalarımızı akademik yönden destekliyoruz. Bunun yanında uluslararası çalışmalarımız da bizim için çok kıymetli. Özellikle Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonunda her yıl 8 Mart dolayısıyla faaliyetlerimizi yürütüyoruz ve Türk kadınının, Müslüman Türk kadınının sesini uluslararası alanda duyurmaya gayret ediyoruz."

Konuşmanın ardından kurdele kesimiyle temsilciliğin açılışı gerçekleştirildi.

Törene, Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak ve KADEM üyeleri katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz
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