Kaçkar Dağları'nda Büyüleyici Sis Denizi Görüntüleri
Rize'de Kaçkar Dağları'nın eteğinde oluşan sis denizi, doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Yerli ve yabancı ziyaretçilere muhteşem manzaralar sunan bölge, uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.
Rize'de beyaza bürünen Kaçkar Dağları'nın eteğindeki "sis denizi" güzel görüntüler oluşturdu.
Kentte her mevsim doğal güzellikleriyle öne çıkan yaylalar, bölgedeki soğuk ve yağışlı havanın ardından beyaza büründü.
Çamlıhemşin ilçesine bağlı Kaçkar Dağları Milli Parkı sınırları içindeki vadide oluşan sis, uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.
Kaçkar Dağı eteklerine kadar yükselen sis bulutu, dronla havadan görüntülendi.
Sis, bölgeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçilere güzel manzaralar sundu.
Kaynak: AA / Bülent İsmailoğlu - Güncel