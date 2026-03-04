Haberler

Kaçan koyun, bulunup sahibine teslim edildi

Aydın'da kaybolan Tarçın adlı koyun, belediye çalışanları tarafından yakalanarak sahibine teslim edildi. Pakize Onay, koyununa kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

AYDIN'da kaçan Tarçın adlı koyun, otoyol bağlantı yolunda belediye çalışanları tarafından yakalanarak sahibine teslim edildi.

Pakize Onay'a (70) ait koyun bir süre önce kayboldu. Aynı saatlerde Aydın Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan mezarlık işçileri, Aydın Otoyolu'nda seyir halindeyken yol kenarında koşan koyunu fark etti. Trafikte tehlike oluşturmaması için belediye çalışanları, koyunu yakalayarak araçlarına aldı. Ardından koyunu tanıdıkları bir çobana teslim eden ekipler, sanal medya üzerinden video paylaşarak hayvanın sahibini aramaya başladı. Yapılan paylaşım sonrası koyunun Pakize Onay'a ait olduğu belirlendi. Tarçın adını verdiği koyununa kavuşan Onay büyük mutluluk yaşadı, duyarlılık gösteren belediye çalışanlarına teşekkür etti.

