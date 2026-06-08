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Polisten kaçan şüpheli, yakalanınca 'Sen dur dedin durdum ağabey' dedi

Polisten kaçan şüpheli, yakalanınca 'Sen dur dedin durdum ağabey' dedi
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kimlik kontrolü sırasında kaçan Ali Ç., polis ve jandarma ekiplerinin takibiyle yakalandı. Hırsızlık suçundan kaydı bulunan şüpheli, yakalandığında polise 'Gözünü seveyim, sen dur dedin durdum ağabey' dedi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kimlik kontrolü sırasında kaçan Ali Ç. (36), polis ve jandarma ekiplerinin takibiyle yakalandı. O anlar kameraya yansırken, 'hırsızlık' suçlarından kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli, kendisini yakalayan polise, "Gözünü seveyim, sen dur dedin durdum ağabey" dedi.

Olay, saat 19.00 sıralarında İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri Ali Ç.'nin üst aramasını yapıp, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu gerçekleştirdi. Yapılan kontrolde 'hırsızlık' suçundan çok sayıda kaydının bulunduğu belirlenen şüpheli, polis ekipleri işlem yapmak istediği sırada aniden koşarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri, takibe başladığı şüpheliyi bölgede görev yapan jandarma ekiplerinin de desteğiyle yakalayıp, gözaltına alındı.

Polisin şüpheliyi takibe aldığı anlar kameraya yansıdı. Kendisini yakalayan polislere, "Gözünü seveyim, sen dur dedin durdum ağabey" diyen şüpheli, emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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