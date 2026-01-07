Haberler

Zonguldak'ta Kaçak Kömür Ocağında Kaza: 1 İşçi Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde kaçak kömür ocağında çalışan Feyyaz Korkmaz, üzerine düşen taş ve kömür parçaları nedeniyle hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde kaçak kömür ocağında çalıştığı sırada üzerine taş ve kömür parçaları düşen Feyyaz Korkmaz (36), hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Kilimli ilçesi Gelik beldesindeki bir kaçak kömür ocağında meydana geldi. Feyyaz Korkmaz'ın üzerine, çalıştığı sırada taş ve kömür parçaları düştü. Diğer madenciler, Korkmaz'ı dışarı çıkartırken, ağır yaralanan işçi ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Korkmaz, kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
