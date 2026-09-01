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Kırklareli'nde kaçak kazı operasyonu: 5 tutuklama

Kırklareli'nde kaçak kazı operasyonu: 5 tutuklama
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Kırklareli'nde define aramak için kaçak kazı yapan 7 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı. Şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon anı dron kamerasıyla kaydedildi.

KIRKLARELİ'de kaçak kazı yapıp define ararken suçüstü yakalanan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. Şüphelilerin yakalandıkları anlar dronla kaydedildi.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada Şeytandere mevkisinde define aramak için kaçak kazı yapıldığı belirlendi. Polis, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlediği operasyonla 7 şüpheliyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Bölgede yapılan aramalarda kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilere düzenlenen operasyon anı polis tarafından dron kamerası ile kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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