Kaçak avcılar av koruma memurlarına ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı Güncel Haberler Hatay'nın Defne ilçesindeki ormanda kaçak avcıların Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nde görevli av koruma memurlarına tüfekle açtığı ateşte Mehmet Ali Koşar hayatını kaybetti, M.A. yaralandı. Bu sabah saat 09.30 sıralarında Ballıöz Mahallesi'ndeki ormanda kaçak avcılara karşı görev yapan Mehmet Ali Koşar ve mesai arkadaşı M.A.'ya, kimliği belirsiz kaçak avcılar tarafından tüfekle ateş açıldı. BİRİ ÖLDÜ BİRİ YARALANDI Koşar göğsünden vurulurken, M.A. da sol bacağından yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Koşar'ı hayatını kaybettiğini belirledi. M.A. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay 3. Sayfa Güncel Haberler

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