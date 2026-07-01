Deniz Kuvvetleri'ne bağlı 5 savaş gemisi Kabotaj Bayramı dolayısıyla İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı

Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı 5 savaş gemisi, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Kabotaj Bayramı kapsamındaki geçişte, gemiler Dolmabahçe Sarayı açıklarından geçerken selamlama gerçekleştirdi.

Gemilerde bulunan askerler, Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi'ne doğru selam durdu.

Beşiktaş Sahili'nde toplanan vatandaşlar korteji yoğun ilgiyle takip etti.

Deniz kortejine Sahil Güvenlik Komutanlığı botları, deniz polisi unsurları ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait gemiler de eşlik etti.

Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi de su gösterisi yaparak kutlamalara renk kattı.

Geçişte ilk sırada TCG Kemalreis yer alırken onu sırasıyla TCG Barbaros, TCG İstanbul, TCG Heybeliada ve TCG Büyükada takip etti.